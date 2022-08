महंगा पड़ा नौकरानी पर अत्याचार, निलंबित भाजपा नेता सीमा पात्रा गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़िता के कई दांत टूटे हुए हैं और वो बैठने की भी स्थिति में नहीं हैं। वह रो-रोकर अपने दर्द बयां कर रही हैं। उसने कहा कि उनसे जीभ से फर्श की सफाई कराई गई, पेशाब चटाया गया और रॉड से उसके दांत तोड़े गए थे।

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा कि आदिवासी बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाली भाजपा नेता कब माफी मांगेगी। उन्होंने लिखा कि वह महिला कैबिनेट मंत्री जो संसद में चिल्ला रही थीं और भारत के राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द के लिए माफी की मांग कर रही थीं। अब उनकी ओर से शर्मनाक चुप्पी क्यों?

A maid who was working at BJP leader Seema Patra's house, suffered dozens of injuries on her body after she was allegedly burnt with a hot pan by her owner.

