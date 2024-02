Maharashtra में नीलेश राणे की कार पर पथराव, आपस में भिड़े BJP और शिवसेना UBT समर्थक

Maharashtra में नीलेश राणे की कार पर पथराव, आपस में भिड़े BJP और शिवसेना UBT समर्थक

Stones pelted on the car of former MP Nilesh Rane in Maharashtra : महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे पूर्व सांसद नीलेश राणे की कार पर एक अज्ञात व्यक्ति ने शुक्रवार को पथराव किया जिसके बाद भाजपा और शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस के गोले छोड़े।

पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना दोपहर में गुहागर तालुका में पटपन्हाले कॉलेज के निकट हुई। गुहागर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि राणे और शिवसेना (यूबीटी) नेता भास्कर जाधव के समर्थकों के बीच झड़प हो गई जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर पथराव किया : उन्होंने कहा कि किसी ने पूर्व सांसद राणे की कार पर उस समय कथित तौर पर पथराव किया जब वह एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता घटनास्थल पर एकत्र हो गए और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि झड़प में कुछ कार क्षतिग्रस्त हो गईं और पुलिस घायलों के बारे में जानकारी जुटा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की प्रक्रिया में है। नीलेश राणे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बड़े बेटे और भारतीय जनता पार्टी विधायक नीतेश राणे के भाई हैं। (भाषा)

