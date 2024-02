Paytm पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को राहत, RBI ने बढ़ाई मोहलत

Stones pelted on the car of former MP Nilesh Rane in Maharashtra : महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे पूर्व सांसद नीलेश राणे की कार पर एक अज्ञात व्यक्ति ने शुक्रवार को पथराव किया जिसके बाद भाजपा और शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस के गोले छोड़े।