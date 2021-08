सिंगर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस, पिटाई का लगाया आरोप

शालिनी तलवार ने द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट (The Protection of Women from Domestic Violence Act) के तहत दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में याचिका दाखिल की है।







तलवार के वकील ने बताया कि मुख्य महानगर दंडाधिकारी तानिया सिंह ने हनी सिंह को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि वह नोएडा स्थित संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से उनके मुवक्किल को अलग नहीं करें और न ही उसे बेचे। साथ ही पत्नी के गहने और अन्य सामान को भी नहीं छेड़ें।

पीटीआई के मुताबिक 38 वर्षीय तलवार ने आरोप लगाया है कि कई बार पति और ससुराल पक्ष ने उन्हें शारीरिक, शाब्दिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने दावा किया कि गत कुछ सालों में हनी सिंह ने उनकी कई बार पिटाई की और वह डर के साये में रह रही हैं, क्योंकि सिंह और उनके परिवार ने शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है।





वकील संदीप कपूर, अपूर्ण पांडे और जीजी कश्यप के जरिए दायर याचिका में तलवार ने कहा कि लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता की वजह से वह अवसाद के लक्षणों का सामना कर रही हैं और उन्हें मेडिकल की जरूरत है। हनी सिंह को पेशेवर तरीके से जानने वाले हृदेश सिंह ने बताया कि दोनों की शादी 23 जून 2011 को हुई थी। तलवार ने अपनी याचिका में 10 करोड़ मुआवजे के साथ-साथ दिल्ली में पूरी तरह से सुसज्जित घर के लिए हर महीने 5 लाख रुपए दिलवाने की गुहार लगाई है ताकि वह अपनी विधवा मां पर निर्भर नहीं रहें।