शर्मनाक: विधायक ने ठेकेदार को कचरे से नहलाया

दरअसल, मुंबई में बारिश से पहले कुर्ला में ठीक तरह से नाले की सफाई नहीं हुई थी। इस पर गुस्साए विधायक लांडे ने ठेकेदार को बुलाया और नाले के पास बैठाकर उस पर कूड़ा डलवाया।

लांडे ने कहा कि जिन लोगों को समय पर होना चाहिए, वो सब गायब हैं। लोगों ने विश्वास करके मुझे विधायक बनाया है, मैं उनके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में अगर पानी भरेगा तो मैं खुद गटर में उतरकर उसे साफ करूंगा।

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena MLA from Chandivali, Dilip Lande makes a sit on water logged road & asks workers to dump on him after a road was waterlogged due to improper drainage cleaning

He says, "I did this as the contractor didn't do his job properly" (12.6)