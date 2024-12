AAP-Congress की तनातनी में कूदे संजय राउत, बताया कौन है असली दुश्मन...

Manmohan funeral will be held at Nigambodh Ghat: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए, जहां उनका स्मारक बन सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात करके और पत्र लिखकर यह आग्रह किया। दूसरी ओर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जाएगा।