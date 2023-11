पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Clash case between rival groups of Shiv Sena in Mumbai : मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे के समर्थकों के बीच यहां शिवाजी पार्क में हुई झड़प के संबंध में 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।