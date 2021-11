बड़ी खबर : गढ़चिरौली एनकाउंटर में खूंखार नक्सली मिलिंद तेलतुम्बडे ढेर, 50 लाख का था इनाम

गढ़चिरौली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 50 लाख का इनामी खूंखार नक्सली मिलिंद तेलतुम्बडे मार गिराया। तेलतुम्बडे पर भीमा कोरेगांव हिंसा में भी शामिल होने का आरोप था।

शनिवार को मुंबई से करीब 900 किलोमीटर दूर पूर्वी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में तेलतुम्बडे भी मारा गया।

महाराष्‍ट्र के मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने नक्सली नेता मिलिंद तेलतुम्बडे के एनकाउंटर में मारे जाने की पुष्‍टि की। उन्होंने कहा कि मुठभेड़स्थल से 26 शव बरामद किए गए हैं। 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil confirms that was shot dead in the encounter (in the jungles of Gyarapatti in Gadchiroli district yesterday). A total of 26 bodies recovered. 3 police personal received minor injuries & are hospitalised. pic.twitter.com/TkYLL19Z4Q