भारी बारिश की वजह से नदी के बीच में फंसा, नौसेना के हेलीकॉप्टर ने बचाई जान

आंध्र प्रदेश। जिले के पार्वतीपुरम इलाके में सुवर्णमुखी नदी के बीच फंसे एक व्यक्ति को मंगलवार रात भारतीय नौसेना के एक ने बचाया।

नौसेना के विमानों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नदी के बीच में फंसे युवक की जान बचाई।

Andhra Pradesh | An Indian helicopter last night rescued a stranded person who was marooned in the middle of River Suvarnamukhi in the Parvathipuram area in District pic.twitter.com/eBZxT1rTxt