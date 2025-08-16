संकल्प लें, ताकि समृद्ध और गतिशील रंगीला पंजाब बना सकें : भगवंत मान

Chief minister bhagwant singh mann news: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 15 अगस्त पर पंजाबियों से आह्वान किया कि वे पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाकर इसकी प्राचीन शान को बहाल करने का संकल्प लें, ताकि एक समृद्ध और गतिशील रंगीला पंजाब बनाया जा सके। यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान तिरंगा फहराने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी देशवासियों, विशेष रूप से पंजाबियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने फरीदकोट की पवित्र धरती पर महान सूफी संत बाबा फरीद को श्रद्धा और सम्मान भी अर्पित किया। मान ने कहा कि बाबा फरीद को पंजाबी साहित्य का पहला महान कवि माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आम लोगों की भाषा में अपनी बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों की अनूठी और बेमिसाल भूमिका जगजाहिर है। उन्होंने कहा कि यह भी एक रिकॉर्ड है कि 80 प्रतिशत से अधिक महान देशभक्त, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कीं या ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों का किसी न किसी रूप में शिकार हुए, पंजाबी थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सदियों पुराने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अधिकांश आंदोलनों का नेतृत्व बहादुर पंजाबियों ने किया।

मुख्‍यमंत्री ने शहीदों को याद किया : मुख्यमंत्री ने कहा कि महान शहीदों और मातृभूमि के सच्चे सपूतों जैसे शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, लाला लाजपत राय, शहीद ऊधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, दीवान सिंह कालेपानी, बाबा राम सिंह, सोहन सिंह भकना और कई अन्य अनसुने नायकों ने स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने खून का एक-एक कतरा बहा दिया।





उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न लहरों जैसे कूका, गदर, बब्बर अकाली, किसान, कामा गाटा मारू त्रासदी, जलियांवाला बाग नरसंहार, गुरुद्वारा मुक्ति आंदोलन, जैतो मोर्चा और परजा मंडल आंदोलन में महान योद्धाओं द्वारा दी गई कुर्बानियों से हमारी युवा पीढ़ियों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि जब देश का बाकी हिस्सा स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब भी पंजाब एक हिंसक विभाजन के भयानक दौर से गुजर रहा था, जिसमें लाखों पंजाबियों ने अपनी जानें गंवाईं, बेघर हुए और कई अन्य अपनी जमीनें और संपत्तियां खो बैठे।

पंजाबियों के योगदान की सराहना : मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भी, जब कभी भारत को आंतरिक या बाहरी हमले का सामना करना पड़ा, पंजाबियों ने देश का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि यह एक सर्वमान्य सत्य है कि राज्य के मेहनती किसानों ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवंत सिंह मान ने भारत की कठिन संघर्ष से प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण करने तथा समग्र विकास, शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत करने में पंजाबियों के शानदार योगदान की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि जब भी हमारे देश की संप्रभुता को बाहरी और आंतरिक हमलों से खतरा हुआ, तब बहादुर पंजाबियों ने देश की अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए सीना तानकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस खुशी और उत्सव का अवसर होने के साथ-साथ राज्य के तेजी से विकास के लिए आत्म-निरीक्षण और नए लक्ष्य निर्धारित करने का भी महत्वपूर्ण क्षण है। भगवंत सिंह मान ने लोगों से एक सौहार्दपूर्ण और समानता वाला समाज सुनिश्चित करके स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने की अपील की।

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस : मुख्यमंत्री ने पंजाब में शांति और सामुदायिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य भाग्यशाली है कि उसे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि गुरु साहिब जी की शहादत को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उनके चरण छूए हुए कस्बों और गांवों के लिए विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब के विकास और प्रगति के लिए ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए हैं। मान ने कहा कि उनकी सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में कई गारंटियों को पूरा किया है। पंजाब सरकार की असाधारण पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने एक ऐतिहासिक योजना ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को सरकारी या निजी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना में किसान, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल होंगे। इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है और पंजाब के सभी तीन करोड़ निवासी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मान ने कहा कि वर्तमान में 881 आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं, जहां प्रतिदिन 70 हजार लोग इलाज करवाते हैं और जल्द ही 200 और क्लीनिक खोले जाएंगे।

रंगारंग कार्यक्रम : इससे पहले, मुख्यमंत्री ने परेड कमांडर गजलप्रीत कौर आईपीएस के नेतृत्व में बीएसएफ, पंजाब पुलिस (पुरुष और महिला), पंजाब सशस्त्र पुलिस, पंजाब होम गार्ड, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, एनसीसी, पीएपी पाइप और ब्रास बैंड की टुकड़ियों के शानदार मार्च पास्ट के दौरान सलामी ली। इस अवसर पर औद्योगिक प्रमोशन, मनरेगा, मार्कफेड, डेयरी विकास और वेरका, आम आदमी क्लीनिक (स्वास्थ्य विभाग), फसली विविधता, खेडां वतन पंजाब दीयां और अन्य क्षेत्रों में प्राप्तियों को दर्शाने वाली सात झांकियां भी समारोह की शोभा बढ़ा रही थी। एक रंगारंग कार्यक्रम में पीटी शो, टेंट पैगिंग, स्कूली छात्रों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन, गिद्दा, भांगड़ा और स्कूल व कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रस्तुत अन्य लोक नृत्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी निहाल सिंह, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों, कारगिल युद्ध के नायकों और शहीद सिपाहियों के परिवारों का भी सम्मान किया।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala