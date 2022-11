दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई मजदूरों की मुसीबत, केजरीवाल ने दी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शहर में के कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के चलते बुधवार को श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

प्रदूषण स्तर बढ़ने के साथ, केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग (CQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण के तहत शनिवार को अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में केवल आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।

केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली भर में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है। मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को इस अवधि के दौरान प्रत्येक निर्माण को वित्तीय सहायता के रूप में 5 हजार रुपए प्रति माह देने का निर्देश दिया है।'

Construction activities have been stopped across Delhi in view of pollution. I have directed Labour Minister, Sh Manish Sisodia, to give Rs 5000 pm as to each construction worker during this period, when construction activities are not permitted