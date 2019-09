नेता के बेटे की शादी का होर्डिंग गिरा, इंजीनियर युवती की मौत

पुलिस के मुताबिक आर सुबाश्री नामक 24 वर्षीय युवती कांथाचेवदी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। दोपहर दो बजे वह ऑफिस से निमिलीचेरी, क्रोमपेट स्थित अपनी स्कूटी से घर जा रही थी।



पल्लवराम थोरइपक्कम रेडियल रोड पर एक होर्डिंग युवती के ऊपर गिर पड़ा। संतुलन बिगड़ जाने के कारण युवती गिर गई और पीछे से आ रहे टैंकर ने उसे कुचल दिया। इससे युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती अगले महीने कनाडा जाने वाली थी।

Chennai: Body of the 22-yr-old girl Subashree who died yesterday, allegedly after AIADMK banner fell on her, is being taken to her residence from General Hospital, Chromepet. #TamilNadu pic.twitter.com/Lz6viGK29o