हरियाणा के नुंह में श्रद्धालुओं से भरी चलती बस में आग, 9 की मौत

Haryana fire in bus: हरियाणा के नूंह जिले में ताउरू के पास शुक्रवार देर रात चलती बस में आग लगने से कम से कम 9 लोगों की जलने से मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर देर रात करीब 2 बजे हुई।

पुलिस ने बताया कि बस में लगभग 60 लोग सवार थे और सभी पंजाब के होशियारपुर और लुधियाना के रहने वाले थे। ये लोग मथुरा-वृंदावन से लौट रहे थे। उसने बताया कि सभी लोग आपस में सगे-संबंधी हैं। सदर ताउरू के थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि दुर्घटना में 6 महिलाएं और 3 पुरुष समेत कुल 9 लोगों की मौत हो गई। 15 लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों की हालत स्थिर है।

