west bengal : मालदा में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत

west bengal news : पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में गुरुवार को अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

एक अधिकारी ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है। कई घायल लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए दो-दो लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है।

बनर्जी ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं जिन्होंने मालदा में आकाशीय बिजली के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

My heart goes out to the families who lost their loved ones in Malda due to the tragic lightning strikes. I extend my deepest condolences to them during this difficult time.



My thoughts and prayers are with the injured, and I pray for their swift recovery.



Our district…