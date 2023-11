Weather Update : राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश, अब और चमकेगी ठंड

Hail and rain in parts of Rajasthan : राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इससे ठंड अब और बढ़ सकती है। सिरोही के माउंट आबू, सांचौर (जालौर) में पांच-पांच सेमी बारिश हुई। सबसे अधिक 60 मिलीमीटर बारिश बाड़मेर के सिंदरी इलाके में हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिस्सों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना/ वज्रपात के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई ।

विभाग के अनुसार सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 24 घंटे के दौरान सिरोही के माउंट आबू, सांचौर (जालौर) में पांच-पांच सेमी, बांसवाड़ा के प्रतापगढ़, कुशलगढ़ और भुंगडा, जालोर के बागोड़ा और बाड़मेर के सेड़वा में चार-चार सेमी बारिश दर्ज की गई। अन्य इलाकों में चार सेमी से एक सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई।

विभाग का अनुमान है कि मंगलवार से मौसम तंत्र का असर धीरे-धीरे कमजोर होने पर बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और इस दौरान मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने और अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट आने के आसार हैं।(भाषा)

Edited By : Chetan Gour