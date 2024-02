राज्यपाल बोस बोले, बंगाल के कुछ हिस्सों में गुंडे कर रहे राज गैंगस्टर को सलाखों के पीछे डाला जाए

Governor C.V. Anand Bose said that goons are ruling in Bengal: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस (C.V. Anand Bose) ने संदेशखाली मामले में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Shaikh) की गिरफ्तारी का गुरुवार को स्वागत किया और कोलकाता में कहा कि बंगाल के कई इलाकों में राज कर रहे अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का वक्त आ गया है।





बंगाल में हिंसा के चक्र को समाप्त करना होगा : फरार तृणमूल नेता शाहजहां शेख को गुरुवार तड़के संदेशखाली से लगभग 30 किमी दूर मिनाखान में एक घर से गिरफ्तार किया गया। राज्यपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह एक अंत की शुरुआत है। हमें बंगाल में हिंसा के चक्र को समाप्त करना होगा। बंगाल के कुछ हिस्सों में गुंडे राज कर रहे हैं। यह समाप्त होना चाहिए और गैंगस्टर को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta