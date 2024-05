महिलाओं के शौचालय में लगाया कैमरा, पुजारी के खिलाफ मामला

BJP may be reduced to 260 seats: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) को लेकर एक चौंकाने वाला आकलन सामने आया है। एक तरफ भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, वहीं चुनाव विश्लेषक योगेन्द्र यादव का मानना है कि भाजपा को 240 से 260 सीटें मिलने जा रही हैं। इसके मुताबिक भाजपा सिंगल पार्टी के रूप में बहुमत से 12 सीटें दूर रह सकती है।