IndiGo की बेंगलुरु-जयपुर फ्लाइट में बच्ची का जन्म

जयपुर। बेंगलुरु से जयपुर आ रही इंंडिगो की फ्लाइट में बुधवार को एक बच्ची ने जन्म लिया। विमान में यात्रा कर रही एक की मदद से क्रू ने डिलिवरी करवाई।

दरअसल विमान में यात्रा कर रही एक महिला को अचानक दर्द शुरू हो गया। इस पर क्रू ने विमान में सफर रही एक डॉक्टर से मदद मांगी और डॉक्टर के निर्देशानुसार डिलिवरी करवाई।







जयपुर एयरपोर्ट से संपर्क कर तुरंत डॉक्टर और एंबुलैंस का तुरंत इंतजाम करने को कहा गया। मां और बच्ची दोनों की हालत स्थिर है।





A baby girl was born on board an from Bengaluru to Jaipur. Baby was delivered with the help of assisted by a on board. Jaipur airport was immediately informed to arrange for a doctor and an ambulance on arrival. Both the baby & mother are stable: IndiGo