लखनऊ के होटल में परिवार के 5 लोगों की हत्या, आरोपी अरशद गिरफ्तार

Five members of a family killed in a hotel in Lucknow: लखनऊ में बुधवार की सुबह एक होटल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मध्य लखनऊ रवीना त्यागी ने कहा कि घटना नाका क्षेत्र में स्थित होटल शरनजीत में हुई।

त्यागी ने बताया कि आरोपी की पहचान अरशद (24) के रूप में हुई, जिसने अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की कथित तौर पर हत्या कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटनास्थल से ही पकड़ लिया। आरोपी न जिनकी हत्या की है, उनमें उसकी 4 बहनें और मां हैं।

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान आलिया (9), अलशिया (19), अक्सा (16), रहमीन (18), सभी अरशद की बहनें और अस्मा (आरोपी युवक की मां) के रूप में हुई है। त्यागी ने बताया कि 24 वर्षीय अरशद आगरा का रहने वाला है और प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि उसने घरेलू विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया।

उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य एकत्रित करने के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है और इस मामले की विस्तृत जांच शुरू की गई है। परिवार आगरा से लखनऊ आया था। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala