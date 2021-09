गोगी को कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। बताया जा रहा है कि बदमाश वकील की ड्रेस में आए थे और उन्होंने गोगी को देखते ही उस पर गोलीमारी कर दी।

Delhi: Shots fired at premises, at least three injured. Details awaited. pic.twitter.com/sQLu6nPiVz