बिहार में ट्रेन की बोगी में लगी आग, कोई हताहत नहीं

Fire broke out in train bogie in Bihar : बिहार के किउल स्टेशन पहुंचने पर गुरुवार को एक ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई। अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया। घटना के कारण प्रभावित लाइन पर रात सात बजकर 45 मिनट पर परिचालन सामान्य हो गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि शाम पांच बजकर 24 मिनट पर गाड़ी संख्या 13208 पटना-जसीडीह एक्सप्रेस के किउल पहुंचने पर ट्रेन के बीच के एक बोगी में आग लग गई। उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया।

अधिकारी ने बताया कि घटना के कारण प्रभावित लाइन पर रात सात बजकर 45 मिनट पर परिचालन सामान्य हो गया है। उन्होंने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के साथ प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी और प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर निरीक्षण के लिए घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour