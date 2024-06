क्या है कंगना थप्पड़ कांड की पूरी सच्चाई, आखिर क्यों नाराज थी CISF की महिला जवान

What is the whole truth behind Kangana's slapping incident : बॉलीवुड अभिनेत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने कहा कि गुरुवार को दिल्ली जाते वक्त चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक महिला सिपाही ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ गाली-गलौज की। महिला सिपाही कुलविंदर कौर किसान प्रदर्शन पर कंगना रनौत के रुख को लेकर नाराज थीं।

कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश : कंगना दो दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि महिला सिपाही कुलविंदर कौर किसान प्रदर्शन पर कंगना रनौत के रुख को लेकर नाराज थीं। उन्होंने बताया कि सिपाही को निलंबित कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हवाई अड्डों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सीआईएसएफ ने घटना के संबंध में 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' का भी आदेश दिया है।

दिल्ली पहुंचने के बाद कंगना ने 'एक्स' पर 'पंजाब में आतंक और हिंसा में हैरान करने वाली वृद्धि' शीर्षक से एक वीडियो बयान पोस्ट किया। कंगना ने वीडियो में कहा कि वह सुरक्षित और ठीक हैं। कंगना ने कहा कि उन्हें मीडिया और अपने शुभचिंतकों से ढेरों फोन आ रहे हैं। अभिनेत्री ने कहा कि महिला सिपाही उनकी ओर आई। कंगना ने कहा, उसने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे गाली देनी शुरू कर दी।

Shocking rise in terror and violence in Punjab…. pic.twitter.com/7aefpp4blQ — Kangana Ranaut (Modi Ka Parivar) (@KanganaTeam) June 6, 2024

मैं पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को लेकर चिंतित हूं : उन्होंने कहा, जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उस सिपाही ने कहा कि वह किसान आंदोलन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को लेकर मैं चिंतित हूं। हम उसे कैसे संभालेंगे? सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक अन्य वीडियो में गुस्साई महिला सिपाही घटना के बाद लोगों से बात करती हुई दिखाई दे रही है।

महिला कर्मी ने कथित वीडियो में कहा, कंगना ने एक बयान दिया था कि दिल्ली में किसान 100-200 रुपए लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दौरान मेरी मां भी प्रदर्शनकारियों में शामिल थी। कौर 2009 में सीआईएसएफ में शामिल हुई थीं और वह 2021 से चंडीगढ़ हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक आरोपी सिपाही के खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच या फिर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षाकर्मी का पति भी इसी हवाई अड्डे पर तैनात है।

सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे : राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने इस घटना को एक बेहद ही गंभीर मामला करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि वह इस मामले को सीआईएसएफ के समक्ष रखेंगे। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसकी निंदा की। उन्होंने कहा, हवाई अड्डे पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

चुनाव में रनौत के हाथों शिकस्त झेलने वाले राज्य सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिला सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour