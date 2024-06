दिल्ली में Taj Express की 4 बोगियों में लगी आग

Fire Breaks Out In 4 Coaches Of Taj Express In Delhi : दिल्ली में ताज एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग लग गई। मीडिया खबरों के मुताबिक इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां तुरंत पहुंच गईं। मीडिया खबरों के मुताबिक सरिता विहार के पास आग लगी।





दक्षिण-पूर्व दिल्ली के सरिता विहार इलाके में सोमवार को ताज एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि हमें अपराह्न चार बजकर 24 मिनट पर ताज एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लगने की सूचना मिली।