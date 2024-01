Railway ने दी खुशखबरी, 5 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

There will be recruitment on more than 5 thousand posts in Railways : देश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे में 5696 एएलपी (सहायक लोको पायलट) की भर्ती 20 जनवरी से शुरू हो गई है। रेलवे हर साल नियमित भर्ती आयोजित करने की योजना बना रहा है, ताकि अधिक से अधिक रिक्तियां भरी जा सकें और लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके।





खबरों के अनुसार, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि हर वर्ष सैकड़ों नई ट्रेनों की शुरुआत नवीनतम तकनीक हजारों किमी रेलवे ट्रैक का निर्माण एवं आधारभूत संरचना में व्यापक विस्तार के चलते बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए रेलवे में पहले की तुलना में नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।





पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा कि रेलवे ने पिछले साल 1.5 लाख पदों पर भर्ती निकाली थी। खंडेलवाल ने कहा, 5696 एएलपी (सहायक लोको पायलट) की भर्ती 20 जनवरी से शुरू हो गई है। इससे आवेदकों को हर साल भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलेगी।





रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के पास अब पहले से कहीं ज्यादा मौके होंगे। पहले रेलवे हर 3-4 साल में एक बार भर्ती करता था, लेकिन अब रेलवे में नौकरी के लिए युवाओं को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

