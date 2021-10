फारूक अब्दुल्ला का सवाल, बालाकोट से क्या बदला? क्या पाक से जमीन का कोई टुकड़ा वापस मिला...

जम्मू। नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को सवाल किया कि से क्या बदला? क्या के जमीन का कोई टुकड़ा वापस मिला? क्या बदल गई।

अब्दुल्ला ने कहा कि बालाकोट! बालाकोट! क्या लाइन (एलओसी) बदल गई? क्या हमें पाकिस्तान से जमीन का कोई टुकड़ा वापस मिला? लाइन अभी बाकी है। हमने वहां अपना विमान गिराया। हमें क्या मिला?

नेशनल कांफ्रेंस नेता ने कहा कि इससे भाजपा सत्ता में आई। वे आज भी कर रहे हैं। वे यूपी जीतने के लिए नफरत फैला रहे हैं।

Balakot! Balakot! Did line (LoC) change? Did we get back any piece of land from Pakistan? Line is still there. We dropped our own aircraft there. What did we get? BJP came to power. They're doing it today too. They're spreading hatred to win UP: NC chief Farooq Abdullah, in Jammu pic.twitter.com/WyrjdIkXZs