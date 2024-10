CM सिद्धारमैया पर संकट के बादल, ED ने दर्ज किया केस, पत्नी ने की प्लॉट लौटाने की पेशकश

Friends of MP New York New Jersey: फ्रेन्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश न्यूयॉर्क न्यूजर्सी की 28 सितंबर को 7वीं वार्षिक पिकनिक का पेनिंगटन, न्यूजर्सी के रोजडेल पार्क में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 300 लोग शामिल हुए। आयोजन के दौरान प्रतिभागियों ने परंपरागत पोहा-जलेबी के साथ ही हलवा और श्रीखंड का आनंद भी लिया।