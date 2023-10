Bengaluru : पटाखा गोदाम में भीषण आग, मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई

Kanjhawala like case again in Delhi : दिल्‍ली में फिर कंझावला जैसा दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सड़क पर कार छीनने के प्रयास का विरोध करने पर बदमाशों ने टैक्सी चालक को वाहन के पिछले पहिए के नीचे 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई।