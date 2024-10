when to celebrate Diwali in 2024 : दीपावली हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। साल 2024 को अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन होने से लोगों में सशंय है कि यह त्योहार कब मनाया जाए। अमावस्या तिथि और प्रतिपदा मिश्रित होने पर दीपावली कब मनाना चाहिए। तिथि को लेकर क्या निर्णय देते हैं हमारे शास्त्र।