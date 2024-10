PM मोदी से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा चुनाव में जीत के लिए दी बधाई

Conspiracy to kill doctor and family by giving them bacteria: देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर बागपत (Baghpat) जिले से अचंभित करने वाला मामला सामने आया है। यहां जिला अस्पताल में तैनात डिप्टी सीएमओ (Deputy CMO) और उनके परिवार को बैक्टीरिया (bacteria) देकर मारने की तैयारी की जा रही थी। इस साजिश में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि जिला चिकित्सालय बागपत के 2 संविदा कर्मचारी हैं जिनमें से एक लैब टेक्निशियन (lab technician) भी है।