मुंबई में शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच झड़प को लेकर 60 लोगों पर मामला दर्ज

Clash case between rival groups of Shiv Sena in Mumbai : मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे के समर्थकों के बीच यहां शिवाजी पार्क में हुई झड़प के संबंध में 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं ने दिवंगत बाल ठाकरे की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को मध्य मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में उनके स्मारक पर एक-दूसरे के खिलाफ नारे लगाए।





अधिकारी ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के समर्थक मौके पर एकत्र हुए और प्रतिद्वंद्वी गुट के कार्यकर्ताओं के स्मारक पर आने का विरोध करने लगे, जिससे झड़प हो गई।

उन्होंने कहा कि कुछ समर्थकों के साथ मारपीट की गई और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारी के अनुसार, भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।





उन्होंने कहा कि पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है और इसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। (भाषा) Edited By : Chetan Gour