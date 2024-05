छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्‍या, फांसी पर लटका मिला एक अन्‍य शव

Bodies of six people recovered in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पुलिस ने शनिवार को एक ही परिवार के 5 सदस्यों सहित 6 लोगों के शवों को एक घर से बरामद किया। बाद में पुलिस दल ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शवों पर कुल्हाड़ी से मारे जाने के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अधिक जानकारी मिल सकेगी।

पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने बताया कि जिले के सलिहा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत थरगांव में पुलिस ने हेमलाल साहू (55), उनकी पत्नी जगमोती साहू (50), उनकी बेटियां- मीरा साहू (30) और ममता साहू (35), हेमलाल का नाती (पांच) और गांव के एक अन्य व्यक्ति मनोज साहू का शव बरामद किया है।

शर्मा ने बताया कि जब ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी तब गांव के लिए पुलिस दल रवाना किया गया, बाद में पुलिस दल ने शवों को बरामद कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि परिवार के पांच सदस्यों के शवों को एक घर से बरामद किया गया। शवों पर कुल्हाड़ी से मारे जाने के निशान हैं। वहीं मनोज का शव उसी परिसर में लटका मिला।

पुलिस अधिकारी ने बताया, प्रथम दृष्टया परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि मनोज ने फांसी लगाने से पहले कथित तौर पर पांच अन्य लोगों की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि जांच के लिए फोरेंसिक दल को भी घटनास्थल पर भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अधिक जानकारी मिल सकेगी। मामले की जांच की जा रही है। (भाषा)

