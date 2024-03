बेंगलुरु ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, रामेश्वरम कैफे में ग्राहक ने छोड़ा बैग, टाइमर लगे IED से धमाका

बेंगलुरु। कर्नाटक पुलिस ने यहां एक लोकप्रिय रेस्तरां में शुक्रवार को हुए कम तीव्रता के बम विस्फोट के मामले में जांच तेज कर दी है। ब्रुकफील्ड क्षेत्र के रामेश्वरम कैफे और आसपास के सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध आरोपी की गतिविधियों की तस्वीरें मिली हैं। इस विस्फोट में 10 लोग घायल हुए थे, जिनमें रेस्तरां कर्मचारी एवं ग्राहक शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, रेस्तरां में एक ग्राहक ने हाथ धोने की जगह के पास एक बैग छोड़ा जिसमें टाइमर लगे आईईडी में विस्फोट हुआ। बैग पकड़े संदिग्ध ने अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी और मास्क पहन रखा था।

इस मामले में शुक्रवार देर रात एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की खबरें हैं लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बताया जा रहा है कि जांच दल शुक्रवार को हुए विस्फोट और नवंबर 2022 में मंगलुरु कुकर विस्फोट के बीच समानताओं पर गौर कर रहा है।

On the explosion at Bengaluru’s The Rameshwaram Cafe, Karnataka CM Siddaramaiah says "A person wearing a mask and cap came in a bus, fixed the timer and exploded it. The deputy CM and Home Minister visited the spot yesterday. I will also go to the hospital and the spot today. I… pic.twitter.com/3ZhcyULi6I