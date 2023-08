सुलभ इंटरनेशनल के बिंदेश्वर पाठक का निधन, झंडे फहराने के बाद हुए थे बेहोश

Bindeshwar Pathak News : सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का दिल का दौरा पड़ने से निधन सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में अग्रणी, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया।

पाठक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके तुरंत बाद गिर गए। उन्हें तुरंत एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बिंदेश्वर पाठक बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। उन्हें 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बुधवार को दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।





The passing away of Dr. Bindeshwar Pathak Ji is a profound loss for our nation. He was a visionary who worked extensively for societal progress and empowering the downtrodden.



