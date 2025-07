भारत ने की म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक? उल्फा का दावा, 3 नेता ड्रोन हमले में मरे, सेना का इनकार

US President Donald Trump again claimed to stop India Pakistan war: डोनाल्ड ट्रंप ने 22वीं बार कहा है कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावे को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से चल रहा था, उससे तो एक हफ्ते में ही परमाणु युद्ध छिड़ जाता।