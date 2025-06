IT इंजीनियर से दोस्ती गांठी, फिर यौन शोषण किया, 64 लाख रुपए भी हड़पे

Dog meat will not be sold in South Korea: दक्षिण कोरिया सरकार के एक फैसले से दक्षिण कोरिया में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, वहां कुत्तों का मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस फैसले मांस व्यवसायियों और मांस खाने वालों में हड़कंप मच गया है। दरअसल, यहां कुत्ते का मांस का बहुत बड़ा कारोबार है।