असम के मंत्री का बड़ा बयान, जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से आपत्ति, वे डिटेंशन कैंप में जाएं

हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ममता बनर्जी असल में ये कहना चाहती हैं कि वह तब इस बिल का विरोध नहीं करेंगी, जब इसमें मुस्लिमों को शामिल कर लिया जाए। हम चाहते हैं कि वह इस बात को खुलकर कहें।

#WATCH Himanta Biswa Sarma says, "If you don't like (CAB) then there will be detention camps. Mamata Banerjee actually wants to say that I will support CAB if Muslims are also included. We want her to say this openly." pic.twitter.com/H8xwBFSNFJ