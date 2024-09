सुल्तानपुर डकैती मामले में STF को बड़ी सफलता, एक और आरोपी अनुज सिंह मुठभेड़ में ढेर

PM To Address Indian Diaspora In New York : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतियों को संबोधित किया। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में प्रवासी भारतीयों को कहा कि मोदी ने एक घंटे 7 मिनट दिए भाषण में कहा कि भारत का 5जी मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है और ये सिर्फ 2 साल के भीतर हुआ है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत 'मेड इन इंडिया' 6जी पर काम कर रहा है।