जिंदगी पर भारी पड़ा रील का नशा, गिरने से 'यमराज' की मौत

Death due to fall while making reel in Ghazipur: रील बनाने का नशा एक शख्स की जान ले गया। गाजीपुर के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात शख्स जिसे लोग जल्लाद यमराज के नाम से पुकारते थे, आज उसी का पोस्टमार्टम हो गया। सिटी रेलवे स्टेशन के सामने 'ई रिक्शा' की छत पर खड़े होकर यह शख्स नचाते हुए रील शूट कर रहा था, इसी बीच चालक ने ई रिक्शा चला दी, रील बना रहा व्यक्ति गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने दौड़कर उसे उठाया और अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौय हो गई। हादसे का लाइव वीडियो मोबाइल में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अब मौत का वीडियो वायरल : रील बनाने के चक्कर में अपनी जान खो चुका चंद्रशेखर रावत गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस में आउटसोर्सिंग कर्मचारी था। पोस्टमार्टम के दौरान वह चीरफाड़ में डाक्टरों का सहयोग करता, जिसके चलते लोग उसे जल्लाद और यमराज के नाम से पुकारते थे। चंद्रशेखर को रील बनाने का बहुत शौक था और यह शौक उसकी जिंदगी की आखिरी रील बनकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

घटना के समय चंद्रशेखर ई-रिक्शा की छत पर खड़े होकर नाचता दिखाई दे रहा था, वह अपनी धुन में झूम रहा था। अचानक रिक्शा आगे बढ़ा और संतुलन बिगड़ने से वह सीधे सिर के बल सड़क पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोग तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौके पर मौत हो गई।

