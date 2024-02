पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी में नाव पलटने से 5 लोग लापता

BJP will also get support from America in elections: अमेरिका में 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' ने 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ करने और भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 400 से ज्यादा सीटें जिताने के लिए व्यापक योजना बनाई है। समुदाय के नेताओं के मुताबिक इस दौरान भारत में 25 लाख से ज्यादा फोनकॉल किए जाएंगे।