मणिपुर में 44 विधायक नई सरकार बनाने के लिए तैयार, भाजपा नेता ने किया दावा

15 year old daughter was raped by her boyfriend: एक पुरानी कहावत है कि संतान कितनी भी नालायक और नाकारा निकल जाए, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन, हरियाणा के कैथल से अपराध की ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने मां-बेटी के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना हरियाणा के कैथल में 21 मई को घटित हुई।