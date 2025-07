केरल में निपाह के 2 संदिग्ध मामलों के बाद 3 जिलों में अलर्ट जारी, 26 विशेष टीमें बनाईं

Why Pakistan Is Leading the UN Security Council in July 2025 : यह खबर दुनिया भर में कई लोगों के लिए आश्चर्य और चिंता का विषय बन गई है। एक ऐसा देश, जिस पर दशकों से आतंकवाद को पनाह देने और बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, वह अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का अध्यक्ष बन गया है। यह कैसे संभव हुआ और इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं? हाल ही में, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। पाकिस्तान पर भारत सहित कई देशों द्वारा सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने, आतंकी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने और उनके वित्तपोषण में लिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में, आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि आखिर एक ऐसे देश का वैश्विक शांति और सुरक्षा के सर्वोच्च मंच का अध्यक्ष बनना, जो स्वयं आतंकवाद के आरोपों से घिरा हो, एक बड़ा विरोधाभास प्रतीत होता है। आइए, आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब देते हैं और इस जटिल मुद्दे को विस्तार से समझते हैं।