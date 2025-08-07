रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्र

रक्षा बंधन का पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह त्योहार भाई और बहन के बीच के अनमोल रिश्ते को और मजबूत करता है। राखी का धागा केवल एक धागा नहीं, बल्कि भावनाओं, प्रेम, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। साल 2025 में, यह शुभ पर्व शनिवार, 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिससे बहनें पूरे दिन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। यहां जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और मंत्र...

रक्षाबंधन पर्व 2025 के शुभ मुहूर्त: श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 08 अगस्त, दिन शुक्रवार को दोपहर 02 बजकर 12 मिनट से,

पूर्णिमा तिथि का समापन: शनिवार, 09 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 24 मिनट पर होगा। 09 अगस्त राहु काल का समय: सुबह 09:07 से 10:47 तक रहेगा। अत: इस समय बहनें अपने भाई को राखी न बांधें।

9 अगस्त 2025 को राखी बांधने का शुभ समय: 1. पहला शुभ मुहूर्त: सुबह 5 बजकर 47 मिनट से दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक।

2. दूसरा शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से 12:53 तक। 3. तीसरा शुभ मुहूर्त: विजय मुहूर्त: दोपहर बाद 02:40 से 03:33 तक।

4. चौथा शुभ मुहूर्त: शाम 07:06 से 08:10 तक रहेगा। 09 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा।

'येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:। तेन त्वां अभिबन्धामि रक्षे मा चल मा चल।।'

अर्थात्- जिस रक्षासूत्र से महान शक्तिशाली दानवेन्द्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षाबंधन से मैं तुम्हें बांधता हूं, जो तुम्हारी रक्षा करेगा।

राखी बांधते समय इस मंत्र का जाप करने से भाई की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना पूरी होती है।