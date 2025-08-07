गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. रक्षा बंधन
  4. Raksha Bandhan 2025 shubh muhurat
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (16:58 IST)

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्र

Raksha Bandhan 2025 date and time
Raksha Bandhan 2025 : रक्षा बंधन का पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह त्योहार भाई और बहन के बीच के अनमोल रिश्ते को और मजबूत करता है। राखी का धागा केवल एक धागा नहीं, बल्कि भावनाओं, प्रेम, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। साल 2025 में, यह शुभ पर्व शनिवार, 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिससे बहनें पूरे दिन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। यहां जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और मंत्र...ALSO READ: रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधि
 
रक्षाबंधन पर्व 2025 के शुभ मुहूर्त: 
 
श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 08 अगस्त, दिन शुक्रवार को दोपहर 02 बजकर 12 मिनट से,
पूर्णिमा तिथि का समापन: शनिवार, 09 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 24 मिनट पर होगा।
09 अगस्त राहु काल का समय: सुबह 09:07 से 10:47 तक रहेगा। अत: इस समय बहनें अपने भाई को राखी न बांधें।
 
9 अगस्त 2025 को राखी बांधने का शुभ समय: 
1. पहला शुभ मुहूर्त: सुबह 5 बजकर 47 मिनट से दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक।
2. दूसरा शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से 12:53 तक।
3. तीसरा शुभ मुहूर्त: विजय मुहूर्त: दोपहर बाद 02:40 से 03:33 तक।
4. चौथा शुभ मुहूर्त: शाम 07:06 से 08:10 तक रहेगा।
09 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा।
बहन भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधे। राखी बांधते समय बोलें ये शुभ मंत्र:ALSO READ: रक्षा बंधन पर भाई बहन एक दूसरे से हैं दूर तो ऐसे मनाएं ये राखी का त्योहार
 
'येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:।
तेन त्वां अभिबन्धामि रक्षे मा चल मा चल।।'
 
अर्थात्- जिस रक्षासूत्र से महान शक्तिशाली दानवेन्द्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षाबंधन से मैं तुम्हें बांधता हूं, जो तुम्हारी रक्षा करेगा।
 
राखी बांधते समय इस मंत्र का जाप करने से भाई की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना पूरी होती है। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: रक्षाबंधन पर कविता हिंदी में : धागे में बंधी भावनाएं
rakhi-Shubh-Muhurat-2025

 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपाय

क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्व

क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्वwhen is raksha bandhan in 2025: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक, रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बहनों के प्यार और भाइयों की सुरक्षा के संकल्प का साक्षी होता है। लेकिन, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है – क्या राखी इस बार 2 दिन बांधी जाएगी? आइए, पंचांग के विश्लेषण और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर इस दुविधा को दूर करते हैं और जानते हैं रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त।

रक्षाबंधन, राखी पर शेयर करें ये 10 खूबसूरत संदेश

रक्षाबंधन, राखी पर शेयर करें ये 10 खूबसूरत संदेशBest Raksha Bandhan messages in Hindi: यहां प्रस्तुत हैं रक्षाबंधन के लिए दिल को छू लेने वाले शुभकामना संदेश। भाई-बहन दोनों के लिए दिए जा रहे इन 10 भावनात्मक शुभकामना संदेशों को आप WhatsApp, Instagram, Facebook, कार्ड्स या स्टेटस के जरिए आप सभी अपनों को भेज सकते हैं। आइटे जानते हैं....

रक्षाबंधन पर भूलकर भी न दें बहनों को ये 7 गिफ्ट्स, वरना रिश्ते में आ सकती है दरार

रक्षाबंधन पर भूलकर भी न दें बहनों को ये 7 गिफ्ट्स, वरना रिश्ते में आ सकती है दरारavoid gifting these things on Raksha bandhan: रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का सबसे पवित्र और भावनाओं से भरा त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहन को उपहार देकर अपना स्नेह और वादा जताता है।

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

कितने दिनों बाद उतारनी चाहिए कलाई पर बंधी राखी? जानें पारंपरिक नियम

कितने दिनों बाद उतारनी चाहिए कलाई पर बंधी राखी? जानें पारंपरिक नियमrakhi 2025: रक्षाबंधन का पावन पर्व, भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक, हर साल ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यार और शुभकामनाओं का धागा बांधती हैं, और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन, राखी बांधने के कुछ दिनों बाद एक सवाल अक्सर मन में आता है – "कलाई पर बंधी राखी को आखिर कब उतारना चाहिए?" क्या इसका कोई निश्चित नियम है या इसे अपनी इच्छानुसार कभी भी उतारा जा सकता है? आइए, इस पारंपरिक दुविधा को समझते हैं।

और भी वीडियो देखें

रक्षाबंधन के दिन गणेशजी को क्यों बांधते हैं सर्वप्रथम राखी? जानें कैसे बांधें?

रक्षाबंधन के दिन गणेशजी को क्यों बांधते हैं सर्वप्रथम राखी? जानें कैसे बांधें?Why do we tie Rakhi to Lord Ganesha: हिन्दू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को अधिक मजबूत बनाने तथा भाई के लंबे और सूखी जीवन की प्रार्थना करने के लिए रक्षाबंधन के दिन श्रीगणेश जी को राखी बांधी जाती है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण प्रतीक और मान्यता आ‍धारित हैं, तो आइए, इस लेख के माध्यम यह समझते हैं कि रक्षाबंधन पर गणेश जी को राखी क्यों बांधी जाती है...

कब से प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष और कब है पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या?

कब से प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष और कब है पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या?Shradh Paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद आश्‍विन माह प्रारंभ होता है। इसी माह के प्रथम दिन से लेकर 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष रहता है। अर्थात आश्‍विन मास की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक यह पितृपक्ष चलता है। इस बार यह पक्ष 08 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 21 सितंबर 2025 रविवार तक रहेगा। श्राद्ध पक्ष में कुतुप मूहूर्त, रौहिण मूहूर्त और अपराह्न काल में श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस दौरान तर्पण और पिंडदान किया जाता है।

दक्षिण भारत में रक्षा बंधन पर नारियल पूर्णिमा क्यों मनाते हैं?

दक्षिण भारत में रक्षा बंधन पर नारियल पूर्णिमा क्यों मनाते हैं?Nariyal purnima 2025: महाराष्ट्र सहित समूचे दक्षिण भारत में और पश्चिमी घाट सहित सभी समुद्री क्षेत्रों में हिन्दू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा के दिन नारियल पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन उत्तर भारत में रक्षा बंधन का त्योहार रहता है। श्रावणी उपाकर्म संपूर्ण भारत में रहता है। इस बार यह पर्व 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रहेगा। आओ जानते हैं क्यों और कैसे मनाई जाती है नारियल पूर्णिमा।

बुध का कर्क राशि में उदय, 12 राशियों का राशिफल

बुध का कर्क राशि में उदय, 12 राशियों का राशिफलbudh ka kark me uday ka fal 2025: 9 अगस्त 2025 को बुध ग्रह उदित हो रहे हैं जो कि 24 जुलाई 2025 को कर्क राशि में रहते हुए अस्त हो गए थे। बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, वाणी, एकाग्रता, कुशल वक्ता, लेखक, शिक्षक और मिलनसारिता का कारक ग्रह माना गया है। इसके उदय होने से 12 राशियों पर इन सभी क्षेत्र का पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी 12 राशियों का राशिफल।

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्र

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्रRaksha Bandhan 2025 date n time: रक्षा बंधन का पावन पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, प्रेम और सद्भाव का एक व्यापक संदेश देता है। यह भाई-बहन के अटूट बंधन का पर्व है। इस साल दिन और रात में 9 अगस्त को राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए पूरे दिन कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांध सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com