Swearing in ceremony of new government in MP : मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को होगा। मीडिया खबरों के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। भाजपा ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में 163 सीट जीतकर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी।