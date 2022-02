कुमार विश्वास ने बढ़ाई AAP की मुश्किल, सीएम चन्नी ने पीएम मोदी से की जांच की मांग

चंडीगढ़। से पहले के एक वीडियो से राज्य का सियासी पारा गरमा गया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि कुमार विश्वास के आरोपों की जांच करवाएं।

उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम के रूप में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कुमार विश्वास के वीडियो के मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश दें। राजनीति एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। माननीय पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है।

As CM of Punjab, I request Hon'ble PM @narendramodi Ji to order an impartial enquiry in the matter of @DrKumarVishwas Ji’s video. Politics aside, people of Punjab have paid a heavy price while fighting separatism. Hon’ble PM needs to address the worry of every Punjabi. pic.twitter.com/aoSwie55yx