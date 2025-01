प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जरूर घूमें ये 10 घाट, गंगा आरती से लेकर कई मनोरम दृश्यों का ले सकेंगे आनंद

Which arena takes the royal bath first in Kumbh : महाकुंभ में शाही स्नान एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में कौन सा अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता है और इस क्रम को कैसे तय किया जाता है? आइए, इस आलेख में आपको आज इस बारे में विस्तार से बताते हैं । साथ ही बताते हैं महाकुंभ में अखड़ों के शाही स्नान का क्या है इतिहास और कैसे यह परंपरा अंग्रेजों के समय से जुड़ी हुई है।