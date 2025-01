How to become an Aghori Sadhu: अघोरी साधु बनना एक कठिन और अत्यधिक अनुशासनपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भारतीय सनातन परंपरा और शैव साधना से जुड़ी होती है, जिसमें भगवान शिव को आराध्य माना जाता है। अघोरी साधु बनने के लिए व्यक्ति को सांसारिक बंधनों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। यहां अघोरी बनने की प्रक्रिया के प्रमुख चरण दिए गए हैं:-