महाकुंभ में अब किन्नर अखाड़ा के सामने एक शिविर में लगी आग

Fire in Prayagraj mahakumbh in front of Kinnar Akhara: महाकुंभ नगर स्थित सेक्टर 19 में रविवार को आग लगने की बड़ी घटना के अगले दिन सोमवार को सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा के सामने श्री हरि दिव्य साधना पीठ, प्रतापगढ़ के शिविर में सुबह आग लग गई जिसे स्थानीय लोगों ने पानी और बालू डालकर बुझा लिया।

कहां लगी आग : उन्होंने बताया कि इस सूचना पर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे अग्निशमन वाहन को तत्काल मौके पर भेजा गया। अधिकारी ने कहा कि श्री हरि दिव्य साधना पीठ प्रतापगढ़ संगम लोअर मार्ग पर आग लगी थी, जिसे वहां उपस्थित लोगों ने बालू और पानी से पहले ही बुझा लिया था। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पाया गया एक टेंट मे आग लगी थी और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

रविवार को भी लगी थी आग : उल्लेखनीय है कि रविवार को सेक्टर 19 में एक शिविर में पुआल में लगी आग तेजी से फैल गई थी और इसकी चपेट में आकर करीब 18 शिविर खाक हो गए थे। हालांकि अग्मिशमन कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया और कोई जनहानि नहीं हुई थी। गीता प्रेस और अखिल भारतीय धर्म संघ द्वारा कल्पवासियों के लिए लगाए गए इस शिविर में आग बुझाने में करीब 15-16 गाड़ियां लगाई गई थीं। (एजेंसी/वेबदुनिया)

