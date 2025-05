कितना शुद्ध है महाकुंभ का जल, क्या पीने के लिए है उपयोगी, जानें सच्चाई

Purity of the water of Maha Kumbh: केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की एक नई रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि हाल में संपन्न महाकुंभ (Maha Kumbh) के दौरान प्रयागराज (Prayagraj) में त्रिवेणी संगम पर गंगा का पानी स्नान के लिए उपयुक्त था। सरकार ने यह भी कहा कि उसने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (9 मार्च तक) में गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को कुल 7,421 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।