अद्भुत संयोग गणेश चतुर्थी पर सावन का सोमवार व्रत, करें ये 3 अचूक उपाय

सावन के पहले सोमवार, 14 जुलाई 2025 को गणेश चतुर्थी का अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह दिन भगवान शिव और गणेश जी दोनों की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ है। इस विशेष दिन पर आप ये 3 अचूक उपाय कर सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।



आइए जानते हैं इस दिन करने योग्य 3 खास उपाय...

1. शिव-गणेश की संयुक्त पूजा और चंद्र अर्घ्य: इस शुभ संयोग पर भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी की एक साथ पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है।

1. सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

2. सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें दूर्वा, मोदक और सिंदूर अर्पित करें।

3. इसके बाद शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और भस्म चढ़ाएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें।

4. शिव और गणेश दोनों की आरती करें।

5. शाम को संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य में चंद्रमा को अर्घ्य दें।

2. 108 चावल के दाने का विशेष उपाय: यह उपाय विशेष रूप से इस दुर्लभ संयोग के लिए बताया गया है, जो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होगा।

1. सुबह पूजा के दौरान 108 साबुत चावल के दाने लें, जो टूटे हुए न हों।

2. एक-एक करके इन चावल के दानों को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं।

3. हर दाना चढ़ाते समय 'श्री शिवाय नमस्तुभ्यं' मंत्र का जाप अवश्य करें।

4. सभी 108 दाने चढ़ाने के बाद भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें।

3. धन और पुत्र प्राप्ति के लिए हल्दी और अनाज का उपाय: यह उपाय आर्थिक समृद्धि और विशेष मनोकामनाओं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है।

1. पूजा के दौरान एक दीपक प्रज्वलित करें।

2. अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उस दीपक में डाल दें। इसके बाद माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें।

3. भगवान गणेश जी के सामने एक पान के पत्ते पर 11 साबुत चावल के दाने चढ़ाएं।

4. शिवलिंग पर 11 साबुत चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने अर्पित करें।

5. भगवान गणेश जी के सीधे हाथ में अपनी इच्छा बोलते हुए एक मौली/ कलावा का धागा बांध दें।

• लाभ: यह उपाय धन, सुख और संतान खासकर पुत्र की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव, गणेश और माता लक्ष्मी तीनों का आशीर्वाद दिलाता है। इस अद्भुत संयोग पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ये उपाय करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।



