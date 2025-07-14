मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

अद्भुत संयोग गणेश चतुर्थी पर सावन का सोमवार व्रत, करें ये 3 अचूक उपाय

Sankashti Chaturthi Remedies
Gajanan Sankashti Chaturthi puja method ke upay: सावन के पहले सोमवार, 14 जुलाई 2025 को गणेश चतुर्थी का अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह दिन भगवान शिव और गणेश जी दोनों की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ है। इस विशेष दिन पर आप ये 3 अचूक उपाय कर सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।ALSO READ: त्रिसंध्या क्या होती है, कैसे करते हैं इसे?

आइए जानते हैं इस दिन करने योग्य 3 खास उपाय...
 
1. शिव-गणेश की संयुक्त पूजा और चंद्र अर्घ्य: इस शुभ संयोग पर भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी की एक साथ पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है।
1. सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
2. सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें दूर्वा, मोदक और सिंदूर अर्पित करें।
3. इसके बाद शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और भस्म चढ़ाएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें।
4. शिव और गणेश दोनों की आरती करें।
5. शाम को संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य में चंद्रमा को अर्घ्य दें।
• लाभ: इस संयुक्त पूजा से जीवन के संकट दूर होते हैं, सुख-शांति आती है और धन-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।ALSO READ: सावन सोमवार में भगवान शिवजी की 3 प्रकार से करें पूजा, फिर देखें चमत्कार
 
2. 108 चावल के दाने का विशेष उपाय: यह उपाय विशेष रूप से इस दुर्लभ संयोग के लिए बताया गया है, जो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होगा।
1. सुबह पूजा के दौरान 108 साबुत चावल के दाने लें, जो टूटे हुए न हों।
2. एक-एक करके इन चावल के दानों को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं।
3. हर दाना चढ़ाते समय 'श्री शिवाय नमस्तुभ्यं' मंत्र का जाप अवश्य करें।
4. सभी 108 दाने चढ़ाने के बाद भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें।
• लाभ: यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक माना जाता है और भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाता है।ALSO READ: मनोकामना पूर्ति, सुख-समृद्धि, बुद्धि और ज्ञान देता है श्रावण संकष्टी चतुर्थी व्रत, पढ़ें पौराणिक कथा
 
3. धन और पुत्र प्राप्ति के लिए हल्दी और अनाज का उपाय: यह उपाय आर्थिक समृद्धि और विशेष मनोकामनाओं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है।
1. पूजा के दौरान एक दीपक प्रज्वलित करें।
2. अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उस दीपक में डाल दें। इसके बाद माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें।
3. भगवान गणेश जी के सामने एक पान के पत्ते पर 11 साबुत चावल के दाने चढ़ाएं।
4. शिवलिंग पर 11 साबुत चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने अर्पित करें।
5. भगवान गणेश जी के सीधे हाथ में अपनी इच्छा बोलते हुए एक मौली/ कलावा का धागा बांध दें।
• लाभ: यह उपाय धन, सुख और संतान खासकर पुत्र की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव, गणेश और माता लक्ष्मी तीनों का आशीर्वाद दिलाता है। इस अद्भुत संयोग पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ये उपाय करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: सावन मास का गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत आज, जानें महत्व, मुहूर्त, पूजा विधि और चंद्रोदय का समय
प्रथम मंगला गौरी व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसका महत्व और 3 अचूक उपाय

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अक्टूबर, 2025)Today 21 October 2025 horoscope in Hindi : आज 21 अक्टूबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

21 October Birthday: आपको 21 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

21 October Birthday: आपको 21 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!21 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 21 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 अक्टूबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 अक्टूबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 21 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अक्टूबर, 2025)Diwali Horoscope 2025: 20 अक्टूबर 2025, सोमवार लक्ष्मी पूजा, दीपावली के अवसर पर जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का ताजा राशिफल। यहां जानें धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से कैसा रहेगा आपका करियर, प्रेम, आर्थिक और स्वास्थ्य जीवन। पढ़ें दीपावली 20 अक्टूबर का राशि अनुसार भविष्यफल और महालक्ष्मी पूजा के सरल उपाय के साथ...

20 October Birthday: आपको 20 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

20 October Birthday: आपको 20 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!20 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
