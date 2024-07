गौरी व्रत कब से कब तक रखा जाएगा, जानें इसका महत्व

what will Kalki avatar do: हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूम में कल्कि नाम से जन्म लेंगे। कल्कि भगवान को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर कई बातें वायरल हो रही है। इस सब्जेक्ट पर 2 फिल्में भी बन गई है। हाल ही में कल्कि 2898 मूवी रिलीज हुई है। आओ जानते हैं कि भगवान कल्कि कहां जन्म लेंगे और क्या करेंगे।